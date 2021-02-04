Жители ямальских авариек хотят переехать в Крым и Санкт-Петербург

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается реализация окружной жилищной программы по переселению жителей аварийных домов в другие регионы. Также принять участие могут жители населенных пунктов, находящихся в процессе территориального преобразования.

Социальные выплаты северяне могут направить на приобретение жилья во всех регионах России, кроме Тюменской области (для нее действует отдельная жилищная программа).

В настоящее время идет прием документов на 2021 и 2022 годы. Заявочная кампания на текущий год продлится до 1 апреля, на следующий - до 30 июня. Активнее всего в программе участвуют жители Ноябрьска, Лабытнанги и Пуровского района. В числе самых востребованных регионов - Свердловская и Московская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Крым.

Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из состава семьи и нормы предоставления общей площади жилого помещения, а также норматива стоимости одного квадратного метра жилья по России. Сейчас это 49 173 рубля. В качестве повышающего коэффициента будет использоваться стаж работы в автономном округе.

Воспользоваться программой могут все жители аварийного фонда. Ключевое условие - обязательство сдать имеющуюся квартиру органам местного самоуправления. Также среди требований - отсутствие иных жилых помещений на территории России и отсутствие сделок по отчуждению жилья за последние пять лет. Кроме того, граждане не должны были получать прежде финансовую или имущественную помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера.

Программа «Сотрудничество» по переселению в Тюменскую область сохраняется и будет действовать параллельно. В 2020 году по ней переехали более тысячи семей. Отдельная очередь в программе выделена для жителей аварийного фонда.