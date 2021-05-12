Тазовчанка, несколько лет издевавшаяся над приемными детьми, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале осудили 43-летнюю жительницу села Газ-Сале Тазовского района, которая годами издевалась над четырьмя детьми, находившимися по ее опекой. Малышам было десять, семь и шесть лет.

О зверствах, происходящих в семье, стало известно летом 2020 года. После этого в дом нагрянула проверка, тогда следователи осмотрели жилье и условия, в которых живут дети. Результаты оказались неутешительными.

- Установлено, что женщина обращалась с опекаемыми детьми грубо, систематически оскорбляла их и причиняла побои. Под опекой осужденной дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В связи с этим работники социальных служб забрали детей из-под опеки и отправили их в социально-реабилитационный центр. А спустя полгода были собраны все доказательства вины тазовчанки.

Также попало и районной администрации. К дисциплинарной ответственности привлекли сразу 16 должностных лиц. Они признаны виновными в нарушении законов в сфере соблюдения прав детей-сирот.

В итоге женщина отправится в колонию общего режима на три года и один месяц.