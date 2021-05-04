В Новом Уренгое состоялась премьера спектакля «Дети войны» Фото: администрация города Новый Уренгой

В Новом Уренгое состоялась премьера спектакля «Дети войны». Спектакль рассказывает историю о переживаниях воспитанников интерната для детей военных. Они искренне не понимают, почему грохочут взрывы, отчего так хочется есть, скучают по своим не вернувшимся с полей сражений родителям.

Герои по-детски наивно интерпретируют ужасы войны. В главных ролях спектакля «Дети войны» - учащиеся и педагоги средней школы №17. Там участвуют более 50 актёров. Посмотреть спектакль в зрительском зале пришли ветераны Великой Отечественной войны, очевидцы событий тех дней.

Стоит отметить, что в в Новом Уренгое реализуется проект «Театр в школе» в рамках года талантов, объявленного на Ямале губернатором округа.

Фото: администрация города Новый Уренгой

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