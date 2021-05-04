Житель Нового Уренгоя спас мальчика, который чуть не утонул в реке Фото: Официальная страница ЯНАО в соцсети

Житель Нового Уренгоя спас мальчика в Сургуте, который во время ледохода упал в реку и начал тонуть. Мужчина стоял на берегу, среди других прохожих когда увидел падением 10-летнего ребёнка в водоём. Он не раздумывая бросился в ледяную воду и вытащил ребёнка. Пока очевидцы согревали мальчика и вызывали скорую, мужчина быстро ушел. Сургутяне искали героя через соцсети и выяснили, что отважный поступок совершил новоуренгоец Александр Володин, который в Сургуте бал проездом. - Ребёнок дома, спит, вроде всё хорошо. Он не успел проглотить ни капли воды благодаря вашему мужу. Вы можете гордиться супругом!», – написала жене спасителя родственница подростка.

Напомним, ранее мы писали как десятилетний школьник из Ноябрьска спас жизнь своей мамы. Ребенок не растерялся и вовремя вызвал скорую для своей матери, у которой оказался «инсульт». Грамотные и четкие действия ребенка помогли медикам своевременно оказать женщине квалифицированную помощь.