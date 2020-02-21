Десятилетний школьник из Ноябрьска спас жизнь своей мамы
Ноябрьские медики рекомендуют родителям объяснить детям, что такое экстренные службы и как правильно их вызывать. Поводом к подобному обращению послужил случай, который произошел в городе.
Десятилетний школьник спас жизнь своей мамы. Ребенок не растерялся и вовремя позвонил на станцию скорой медицинской помощи. Тридцатилетней ноябрянке был поставлен диагноз «инсульт». Грамотные и четкие действия ребенка помогли медикам своевременно оказать женщине квалифицированную помощь.
Главный врач скорой медицинской помощи Виктор Гордиенко советует горожанам обратить на этот случай внимание и объяснять своим детям, что такое экстренные службы. С малых лет они должны знать наизусть номера телефонов, и в случае необходимости могли позвонить.
К слову, сейчас эта задача упрощена - если необходимо вызвать службы экстренного реагирования, звонок примут по единому номеру 112. Напомним, что на учебной базе станции скорой медицинской помощи ноябрян учат оказывать первую медицинскую помощь, сообщили в администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU