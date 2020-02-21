21 Февр. 2020 2020-02-21T07:28:13+03:00

Десятилетний школьник из Ноябрьска спас жизнь своей мамы Фото: Администрация Ноябрьска

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Ноябрьские медики рекомендуют родителям объяснить детям, что такое экстренные службы и как правильно их вызывать. Поводом к подобному обращению послужил случай, который произошел в городе.

Десятилетний школьник спас жизнь своей мамы. Ребенок не растерялся и вовремя позвонил на станцию скорой медицинской помощи. Тридцатилетней ноябрянке был поставлен диагноз «инсульт». Грамотные и четкие действия ребенка помогли медикам своевременно оказать женщине квалифицированную помощь.

Главный врач скорой медицинской помощи Виктор Гордиенко советует горожанам обратить на этот случай внимание и объяснять своим детям, что такое экстренные службы. С малых лет они должны знать наизусть номера телефонов, и в случае необходимости могли позвонить.

К слову, сейчас эта задача упрощена - если необходимо вызвать службы экстренного реагирования, звонок примут по единому номеру 112. Напомним, что на учебной базе станции скорой медицинской помощи ноябрян учат оказывать первую медицинскую помощь, сообщили в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU