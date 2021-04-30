В Муравленко готовят город к праздникам Фото: Администрация Муравленко

В Муравленко готовят город к праздникам. Уже выполнены работы по сбору мусора, ремонту дорожных знаков и ограждений, уборке улиц, планировке обочин.

Продолжают работы по ликвидации затоплений талыми водами по улице Муравленко 35; улице Ленина 81; перекрестку Новосёлов 3; улице Пионерской 8; улице Дружбы народов 72 и других. Также воду убирают на проезжей части. Уже откачали 445 кубов воды.

Кроме того, на объектах благоустройства города и детских игровых площадках выполняли работы по ремонту и очистке игровых форм, очистке территорий, сбору мусора. Коммунальщики продолжают сезонный монтаж конструкций для дальнейшего запуска фонтана в Молодёжном сквере. Также отремонтирована праздничная атрибутика к празднованию 1 и 9 мая.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Губкинском начали ремонт моста через реку Харвь-Яха.