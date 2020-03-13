В Губкинском коммунальщик сорвался с крыши, убирая снег

13 Март 2020 2020-03-13T11:41:10+03:00

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В Губкинском работник коммунальной организации сорвался с крыши многоэтажки, убирая снег. Падая, он сбил весом тела металлическое ограждение на краю кровли. Его спас страховочный трос, которыми должны пользоваться все выполняющие высотные работы в соответствии с требованиями безопасности.

Фотография висящего человека тут же появилась местных группах в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что мужчина, который стал скользить по крыше, начал кричать и звать на помощь. Оперся на ограждение, которое установлено для торможения снежных лавин со скатной крыши. Однако она не выдержала, и мужчина сорвался.

Свидетели случившегося сообщили в ЕДДС. На место выехали сотрудников МЧС и скорая помощь. Пожарные с помощью лестницы помогли спуститься мужчине. Вернувшегося на землю осмотрели медики, мужчина не пострадал, поэтому от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU