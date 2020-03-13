В Губкинском коммунальщик сорвался с крыши, убирая снег
В Губкинском работник коммунальной организации сорвался с крыши многоэтажки, убирая снег. Падая, он сбил весом тела металлическое ограждение на краю кровли. Его спас страховочный трос, которыми должны пользоваться все выполняющие высотные работы в соответствии с требованиями безопасности.
Фотография висящего человека тут же появилась местных группах в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что мужчина, который стал скользить по крыше, начал кричать и звать на помощь. Оперся на ограждение, которое установлено для торможения снежных лавин со скатной крыши. Однако она не выдержала, и мужчина сорвался.
Свидетели случившегося сообщили в ЕДДС. На место выехали сотрудников МЧС и скорая помощь. Пожарные с помощью лестницы помогли спуститься мужчине. Вернувшегося на землю осмотрели медики, мужчина не пострадал, поэтому от госпитализации отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU