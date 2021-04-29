На Ямале до конца июня продлили режим повышенной готовности Фото: pixabay.com

На Ямале продлен режим повышенной готовности до 30 июня 2021 года включительно. В округе сохраняется рекомендация соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями. Кроме того, по-прежнему запрещено проведение спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, но при этом есть ряд исключений, с которыми можно ознакомиться в постановлении Губернатора ЯНАО на странице Оперативного штаба. При этом допускается проведение в День Победы мероприятий, в том числе связанных с возложением цветов и поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны, с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции.

Отметим, что на сегодняшний день число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек и скончался один человек.