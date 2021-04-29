Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба за минувшие сутки на Ямале зарегистрировано и лабораторно подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии в округе выявлено 38 531 случаев коронавируса.

По клинической картине: 130 пациентов – госпитализировано с коронавирусом и внебольничными пневмониями, 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 6 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 18 жителей округа, за весь период вылечились 37 304 человека. За сутки провели 3062 теста в 23 лабораториях округа. Всего прошли обследование 1 569 308 человек. В Ноябрьске от ковида скончался 53-летний мужчина. Всего умерло 416 человек.

За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов. За весь период эта цифра дошла до 6 027 случаев.

Кроме того, 17 новых случаев коронавируса в муниципальных образованиях ЯНАО, за весь период – 32 504 случаев COVID-19.

В Новом Уренгое зарегистрировано 4 новых случая заболевания за весь период – 6 767. В Ноябрьске 5 случая заболевания, за весь период зафиксировано 4 360 заболевших. В Салехарде - 4, за весь период 3 521 человек заразился. В Губкинском 2 заболевших, за всё время 2 692 случаев. В Приуральском районе 1 человек заразился коронавирусом, а с начала пандемии 832 человек. В Шурышкарском районе – 1 случай, за весь период – 464.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.