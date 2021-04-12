«Звездный спринт» в Лабытнанги собрал чемпионов по ложным гонкам

Фото: правительство ЯНАО

В Лабытнанги завершились соревнования по лыжным гонкам «Звездный спринт». В этом году мероприятие приурочено к празднованию 40-летнего юбилея школы олимпийского резерва имени Т.В. Ахатовой.

В соревнованиях приняли участие более 300 лыжников из Лабытнанги, Салехарда, Нового Уренгоя, Пуровского, Ямальского, Шурышкарского и Надымского районов. В числе звездных гостей оказались заслуженные тренеры РФ: Хамит Ахатов, Леонид Гурьев и Борис Цыбиков.

Хамит Ахатов вместе с супругой в 1981 основали спортшколу в Лабытнанги, где отработал 37 лет. Леонид Гурьев многократно возглавлял сборную команду России по биатлону, кроме того, он является тренером воспитанников школы: Луизы Носковой, Альбины Ахатовой, Анны Сорокиной, Юлии Макаровой, Ларисы Куклиной и Елены Баданиной. Борис Цыбиков работал со дня открытия отделения стрельбы из лука - с 2008 года. Воспитал плеяду чемпионов и членов сборной команды России: Викторию Бальжанову, Виктора Калашникова и Чингиза Ринчино.

Приехали на юбилей школы и прославленные выпускники: олимпийская чемпионка Луиза Носкова, олимпийская чемпионка 2006 года в эстафете и 4-кратная чемпионка мира Альбина Ахатова, чемпионка и призер чемпионата Европы Юлия Макарова, чемпионка мира по биатлону Анна Сорокина, чемпионка мира по биатлону среди юниоров Лариса Куклина, чемпионка мира среди юниоров по летнему биатлону Кристина Токарева.

Отметим, что на данный момент в школе работают 26 тренеров, все они имеют высшее профессиональное образование, а занимаются около 500 спортсменов от 7 до 38 лет. Работает четыре отделения спорта: биатлон, лыжные гонки, стрельба из лука и пулевая стрельба. За 40 лет школа выпустила около 3 500 спортсменов.