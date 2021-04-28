В Салехарде осудят мужчину, убившего собутыльника одним ударом кулака Фото: pixabay.com

Салехардские следователи завершили расследование уголовного дела против мужчины, который обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Как сообщают в следственном комитете, в Салехарде 7 февраля 2021 года компания молодых людей выпивали спиртные напитки в гостях у местного жителя. Во время застолья между нетрезвыми гостями возник конфликт, во время которого 27-летний обвиняемый ударил 29-летнего собутыльника кулаком в шею. От удара мужчина упал на пол и ударился головой.

Мужчина скончался на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи собрали достаточно доказательство и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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