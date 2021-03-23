Новоуренгоец, приехавший на день рождения к матери, случайно убил соседа

Новоуренгоец, приехавший на день рождения к матери, случайно убил ее соседа Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Нового Уренгоя. Он обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

Происшествие случилось в ночь с 14 на 15 марта. По данным следствия, подозреваемый приехал к своей матери на день рождения, однако праздник проходил слишком громко, что не понравилось соседям женщины.

- В ходе конфликта обвиняемый избил 61-летнего потерпевшего и его 47-летнего сына. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, пожилой мужчина скончался в больнице от полученных побоев. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что обвиняемый признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.