Жителя Ямала, который развращал падчерицу отправили за решетку Фото: pixabay.com

В Лабытнанги следователи собрали доказательства виновности мужчины в преступлении по статье "Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего 12-го возраста, но не достигшего 14-го возраста, а также в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста".

Как выяснилось во время следствия, в 2019 году в городе Лабытнанги 43-летний местный житель совершал развратные действия без применения насилия со своей несовершеннолетней падчерицей. В правоохранительные органы обратилась бабушка девочки, которая узнала о происходящем от самой девочки.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.

Мы писали ранее, как в Новом Уренгое педофил, зная о возрасте жертвы, изнасиловал 14-летнюю девочку. Он отправился отбывать наказание на 13 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима.