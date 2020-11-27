В Новом Уренгое педофил изнасиловал 14-летнюю девочку Фото: pixabay.com

Суд Нового Уренгоя вынес приговор в адрес 18-летнего жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

Было установлено, что в ноябре 2019 года злоумышленник познакомился на улице с 14-летней девочкой, которая сразу же сказала ему свой возраст. Однако это не помешало планам злодея изнасиловать жертву.

В результате произошедшего у девочки нарушено нормальное физическое и психологическое развитие.

Суд вынес преступнику суровый приговор. Ему назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Напоминаем, что еще одного громкое дело с участием педофила произошло летом 2018 года в Надыме. В ночь на 14 июня молодая мама находилась вместе со своей двухлетней дочерью в компании знакомых, где активно употребляла алкоголь. Когда друзья стали расходиться, несколько из них вызвались проводить женщину домой.

По дороге они зашли в магазин. Один из юношей остался на улице присмотреть за малышкой. Укатив коляску со спящей девочкой во двор, он надругался над ребенком. В этот момент его застали сотрудники полиции, к которым обратилась мать с заявлением о пропаже дочери.