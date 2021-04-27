В Ноябрьске мужчина зарезал и избил жену и теперь его ждет суд Фото: pixabay.com

В Ноябрьске завершили расследование уголовного дела против местного жителя, который обвиняется в убийстве супруги.

Как сообщают в следственных органах в феврале 2021 года в подъезде дома в дневные часы поругался с женой. Во время конфликта с супругой 37-летний мужчина ударил женщину ножом и задел жизненно-важные органы, после чего продолжил её бить. Свидетелем убийства стала соседка. После её вмешательства обвиняемый занёс раненную супругу домой, где она скончалась до прибытия скорой помощи.

Во время предварительного следствия обвиняемый заключения под стражу. В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело направлено в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, как тазовчанин жестоко расправился со своей супругой и её сестрой. А когда злодея задержала полиция, он всячески пытался уйти от ответственности, выдвигая различные версии произошедшего.