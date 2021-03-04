«Убил и надругался»: тазовчанин жестоко расправился со своей супругой и ее сестрой Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале завершили расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Тазовский. Мужчина обвиняется в двойном убийстве и надругательстве над телами умерших.

Происшествие случилось 28 июня 2020 года. В тот день 25-летний мужчина пришел к своей супруге, чтобы обсудить их дальнейшую жизнь, однако разговор между ними не задался. Не сдержав эмоций, мужчина схватил нож, а затем нанес потерпевшей не менее 18 ударов в голову, шею и туловище. На крики женщины из другой комнаты прибежала ее сестра. Увидев произошедшее, 18-летняя девушка попыталась скрыться, однако обвиняемый, понимая, что родственница сообщит обо всем в полицию, догнал девушку в подъезде и силой затащил обратно в квартиру, где зарезал ножом.

- Обе потерпевшие скончались на месте происшествия. Осознавая, что его супруга мертва, мужчина жестоко и цинично надругался над ее телом, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Когда злодея задержала полиция, он всячески пытался уйти от ответственности, выдвигая различные версии произошедшего. Позже он все-таки признал вину, когда собранные доказательства было невозможно оспорить.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.