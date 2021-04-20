Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги работает последнюю неделю. Напоминаем, что с 19 апреля по ней может проехать только полноприводный транспорт массой до 25 тонн.

- В ночное время на переправе работает грейдер, который разглаживает полосы, и погрузчик, разравнивающий съезды. В настоящее время идет засыпка двух ручьев на съезде со стороны Салехарда. До конца недели планируем удержать переправу, - рассказал начальник Салехардского ДРЭУ Артем Корякин.

По словам начальника отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимира Щепина, за состоянием переправы следят каждый день. В связи с наступлением теплой погоды наблюдается обильное таяние снега и подтопление самой переправы. Лед быстро напитывается водой и теряет свою структуру, также его подмывают подводные течения. Предполагаем закрыть переправу к концу недели.

Напоминаем, что после прекращения автомобильного сообщения на маршрут выйдут суда на воздушной подушке.