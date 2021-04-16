Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги закрыта для неполноприводного транспорта

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале изменился режим работы ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйство ЯНАО.

С сегодняшнего дня, 16 апреля, движение разрешено только для полноприводных транспортных средств массой до 3,5 тонн и для всех видов транспортных средств общей массой от 3,5 до 25 тонн круглосуточно. Движение для неполноприводного транспорта массой до 3,5 тонн запрещено.

Узнать актуальную информацию о работе сезонного автобуса можно в диспетчерской службе перевозчика по телефону: 8(90281)6-41-13.

Получить оперативную информацию о работе зимних и региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04.