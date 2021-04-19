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Происшествия19 апреля 2021 8:27

Надымское предприятие поймали на подделке документов, разрешающих использование газопровода

Возбуждены уголовные дела
Марина Прохорова
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Надымское предприятие поймали на подделке документов, разрешающих использование газопровода

Надымское предприятие поймали на подделке документов, разрешающих использование газопровода

Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме возбудили два уголовных дела по факту подделки и использования официальных документов со стороны руководства ООО «Надымгоравтодор». Организации требовалось получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов для использования газопровода, находящегося в собственности предприятия.

- Общество предоставило в Северо-Уральское управление Ростехнадзора выписку из протокола и сами протоколы об аттестации работников в области промышленной безопасности. Якобы их выдала Территориальная аттестационная комиссия Средне-Поволжского управления Ростехнадзора на имя общества, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что по информации Ростехнадзора, сведения об аттестации работников предприятия отсутствуют, а протоколы, оформленные на сотрудников ООО «Надымгоравтодор», не выдавались.

На данный момент ход и результаты расследования уголовных дел контролируются прокуратурой.

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