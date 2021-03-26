Предприниматель из Салехарда подделал документы об учебе, чтобы получить контракт Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбуждены сразу два уголовных дела по ст. 327 УК РФ (подделка и использование официального документа).

Было установлено, что местный индивидуальный предприниматель заключил договор с коммерческой организацией, согласно которому должен был провести работы по пуско-наладке теплового оборудования в магазине. Кроме того, мужчина должен был подготовить техническую документацию и получить разрешения в Ростехнадзоре на допуск к эксплуатации энергоустановки здания.

- Решив, что не будет проходить обучение и сдавать зачет, предприниматель подделал протоколы проверки знаний, которые предоставил в Северо-Уральское Управление Ростехнадзора для получения разрешения на ввод в эксплуатацию энергоустановки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Также в ведомстве уточнили, что контролируют расследования уголовных дел.