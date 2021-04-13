На Ямале одобрены новые правила рыболовства для коренных народов Севера

Фото: Правительство ЯНАО

На минувшей неделе в Салехарде завершился Второй форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, собравший более 300 участников со всей России. Главным результатом события стало переизбрание президентом АКМНСС и ДВ РФ сенатора от Ямала Григория Ледкова, а также решение о введении упрощенного, беззаявительного порядка для традиционного рыболовства коренных народов.

Все это в очередной раз подчеркнуло лидирующую позицию ЯНАО в сфере национальной политики, особенно в том, что касается сохранения традиционного уклада жизни КМНС и гармоничного встраивания их в жизнь территории, которая активно осваивается.

Вопрос рыбодобычи в округе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.

Дмитрий Артюхов отметил особую значимость рыбохозяйственного комплекса Ямала как для населения, так и для экономики, напомнив, что рыбодобыча является ключевой отраслью региона. По его словам, сегодня в этой сфере заняты более 2 500 человек, в их числе – и коренные жители Севера.

Илья Шестаков так же назвал рыболовство в ЯНАО важной для социума сферой деятельности.

«Мы обсудили вопросы, связанные с заявительной кампанией для коренных малочисленных народов Севера, и договорились, что в следующем году уберем заявительный принцип для тех представителей, кто будет включен в реестр. Думаю, это важная социальная составляющая».

Поблагодарив коллегу за встречу, губернатор Ямала подчеркнул, что ряд изменений, которые будут внесены в нормативные документы, помогут сохранить благоприятную экологическую обстановку и сделать еще один шаг навстречу коренным жителям, чтобы минимизировать бюрократию и позволить народам заниматься многовековым промыслом без лишних сложностей.

К слову, по новым правилам представители коренных малочисленных народов Севера освобождаются не только от заявок на вылов сиговых для собственных нужд, но и от предоставления отчетности за выловленную рыбу.

По итогам прошедшего форума активную работу Дмитрия Артюхова, направленную на поддержку КМНС, сохранение их культуры и традиций, отметил политолог Евгений Забродин:

«Власти Ямала уже много лет ведут системную и поступательную работу, направленную на сохранение и приумножение благополучия коренных народов. Дмитрий Артюхов продолжил заложенные предыдущими губернаторами традиции и во внутренней политике предпринимает ряд конкретных и понятных людям шагов по защите коренных, сохранению их культуры и традиций и в то же время по росту их качества жизни. Это заметно на федеральном уровне. Опыт Ямала по созданию реестра КМНС масштабирован на уровень всей страны. Теперь, по сути, для всех территорий страны Артюхову удалось сдвинуть с места и еще одно решение – отменить заявительный принцип для рыболовства коренных. Это избавит людей от лишней бюрократии и заодно подвигнет их активнее регистрироваться в реестре КМНС. Такая последовательность говорит о целенаправленной продуманной политике».