В Новом Уренгое производственную базу переделают под приют для животных

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов принял участие в выездном совещании. Вместе с коллегами и волонтерами центра «Подари мне жизнь» он осмотрел территорию производственной базы в районе Стрельца. Ее планируют перепрофилировать под приют для бездомных животных.

- Площадь территории превышает 26 тысяч квадратных метров. На участке находятся несколько ангаров в капитальном исполнении. Все помещения просторные, позже туда проведут свет и тепло. Все необходимые коммуникации для этого есть. Сейчас необходимо просчитать потребность - количество и размер вольеров, - рассказал градоначальник.

Далее волонтеры совместно со специалистами департамента городского хозяйства разработают проект, в котором будет указано, где разместить операционный и карантинный блоки, кухню, а также клетки.

- Решили, что часть вольеров разместим на улице, сделаем их под закрытыми тентами, чтобы защитить клетки от снега, ветра и дождя. Территория позволяет организовать прогулочные и тренировочные зоны для занятий с животными, - добавил Андрей Воронов.

Работы начнутся в ближайшее время. До конца лета животные уже переедут на новое место.