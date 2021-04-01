В Новом Уренгое появится второй приют для бездомных животных

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В Новом Уренгое прошло совещание, на котором обсудили строительство нового приюта для бездомных животных. Это связано с тем, что единственный в городе действующий приют переполнен, там содержатся 250 собак, и эта цифра растет.

- Рассматриваем два варианта решения этого вопроса: возведение приюта с нуля или перепрофилирование под эти цели производственной базы в районе Стрельца. На следующей неделе вместе с волонтерами посетим его, проверим наличие необходимых коммуникаций: свет и вода. В случае если участок подойдет, то уже летом откроем полноценный приют на 500 мест, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Также дополнительный приют откроется в районе Коротчаево. Он разместится в одном из детских садов, воспитанники которого переедут в новое здание.

Напоминаем, что раньше в городе серьезно стоял вопрос о питании животных. Сейчас он решен. Волонтеры забирают списанные остатки из столовой школы №15.