Участок автодороги Лабытнанги-Харп перекроют на полгода

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО сообщил о перекрытии участка автодороги Лабытнанги - Харп с 8 декабря.

-На 11 километре автомобильной дороги Лабытнанги - Харп начинаются работы по реконструкции моста через ручей, - сообщили в окружном ведомстве.

Ремонт продлится до 30 июня 2021 года. Проезд на это время будет осуществляться по действующей дороге через станцию Обская.

Также напоминаем, что вчера для жителей Лабытнанги открылась вторая полоса движения на ледовой переправе.

-Толщина льда по итогам замеров позволяет безопасно проезжать всем видам транспорта массой до 3,5 тонн и гусеничному транспорту массой до 5 тонн. Работы на третьей полосе продолжаются. Планируем открыть движение по ней в ближайшее время, - рассказал первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.

Во время проезда водителям необходимо соблюдать установленные правила. Безопасная дистанция между автомобилями должна составлять не менее 100 метров, а скорость движения - не выше 20 км/ч. Фиксировать нарушения будут онлайн-камеры.