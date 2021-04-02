В Салехарде появится парк качелей со световым декором

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде появится еще одно место для отдыха - парк качелей. Его обустроят в сквере «Молодоженов» в рамках проекта «Комфортная городская среда». Там появятся восемь качелей с элементами светового декора.

- К проекту планируем приступить в конце июня и завершить работы до 20 августа, - рассказал заместитель главы города по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.

Отметим, что качельный парк появится за счет грантовых средств, полученных администрацией города в конце 2020 года за второе место на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Также напоминаем, что скоро в окружной столице появится арт-парк «Таинственный лес». Автор идеи Евгения Рожковская предлагает подарить горожанам ощущение волшебной сказки.