В Лабытнанги могут появиться кормушки для бездомных собак Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги могут появиться кормушки для бездомных животных. Инициатором идеи выступила местная организация по защите животных «Ковчег», опубликовав опрос в своих соцсетях.

Горожанам предлагают выбрать четыре варианта, если ни один из них не подходит, то можно предложить свой в комментариях. Опрос продлится до 19:40 вечера.

На данный момент в нем приняли участие 347 человек. Большинство горожан поддержали идею - 214, из них 136 готовы сами регулярно наполнять кормушки, 65 - изредка, а 13 - не имеют такой возможности. Против установки кормушек выступили 124 человека, а 9 - воздержались.

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