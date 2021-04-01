Надымчан поймали на незаконной продаже рыбы, занесенной в Красную книгу Фото: Ольга Крыльцова

Следственный комитет Надыма возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в незаконной продаже рыбы, занесенной в Красную книгу.

По данным следствия, в феврале 2021 года двое мужчины закупили сибирского осетра, которого хранили и перевозили для последующей продажи. Отметим, что данная рыба относится к особо ценному виду и занесена в Красную книгу.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в том числе выявляются иные лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

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