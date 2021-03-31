Житель Нового Уренгоя попался на незаконной рыбалке
Фото: Ольга Крыльцова
Житель Нового Уренгоя обвиняется в незаконной рыбалке. В феврале 2021 года с помощью рыболовной сети он выловил на реке Обь одиннадцать особей нельмы и две особи муксуна.
- Вылов данных пород рыб на территории округа повсеместно запрещен, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Также в ведомстве добавили, что мужчина уже возместил государству причиненный ущерб, выплатив 120 тысяч рублей.
На данный момент транспортная прокуратура направила уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.