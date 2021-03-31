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Общество31 марта 2021 6:00

Житель Нового Уренгоя попался на незаконной рыбалке

Он уже возместил причиненный ущерб
Марина Прохорова
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Житель Нового Уренгоя попался на незаконной рыбалке

Фото: Ольга Крыльцова

Житель Нового Уренгоя обвиняется в незаконной рыбалке. В феврале 2021 года с помощью рыболовной сети он выловил на реке Обь одиннадцать особей нельмы и две особи муксуна.

- Вылов данных пород рыб на территории округа повсеместно запрещен, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также в ведомстве добавили, что мужчина уже возместил государству причиненный ущерб, выплатив 120 тысяч рублей.

На данный момент транспортная прокуратура направила уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.