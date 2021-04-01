Жительница Салехарда спасла маленькую девочку из горящего дома

Фото: МЧС России по ЯНАО

Жительницу Салехарда наградили благодарственным письмом за спасение ребенка из горящего дома. Пожар случился 17 марта по ул. Чапаева, 31 в квартире на втором этаже. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже успел перекинуться на крышу. Часть жильцов смогли самостоятельно покинули здание, а кому-то помогли выйти пожарные. К счастью, обошлось без жертв.

Позже, 24 марта, в региональное отделение МЧС поступило обращение от горожанки Митяниной Екатерины, которая проживала в сгоревшем доме.

- Уважаемый Михаил Юрьевич! 17 марта 2021 года в нашем доме, где мы проживали семьей по адресу: Чапаева, 31, произошел страшный пожар. Во время возгорания моя 7-летняя дочь находилась одна в квартире. Прошу вас отметить благодарственным письмом героическое действие нашей соседки Финтисовой Натальи, которой удалось вовремя эвакуировать не только свою семью, но и мою дочь, а значит избежать более трагических последствий, - написала женщина.

Данное обращение не осталось без внимания. Вскоре ямальские спасатели пригласили отважную жительницу на личную встречу, а 31 марта ей вручили благодарственное письмо за отважные действия, проявленные во время пожара.

- Уважаемая Наталья Егоровна! Я хочу выразить слова благодарности от себя, от своих коллег по службе и сказать вам спасибо за ваш героический и самоотверженный поступок. В такой ситуации надо действовать быстро. Вы приняли правильное решение! Вы спасли ребенка, девочку, которой всего лишь семь лет и впереди у нее еще вся жизнь. Всего вам самого доброго, - произнес начальник главного управления МЧС России по ЯНАО Михаил Осокин.