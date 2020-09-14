В Салехарде появятся новая детская площадка и современный паркинг

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде подвели итоги общественного голосования за инициативы горожан, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал». Победителем была признана идея по строительству детской площадки и парковки у центра «Горка-парк». Она получила максимальное число голосов по итогам двух этапов - 5 494.

Стоит добавить, что подсчёт проводился с участием общественных наблюдателей, в том числе представителей Общероссийского народного фронта.

По словам автора проекта Василия Моргунова, в городе появится ещё одно комфортное место для отдыха и семейного досуга. Сам «Горка-парк» располагается на территории городского пляжа у реки Полябта. Зимой посетители смогут кататься на горных лыжах, сноуборде и сноутюбах, а летом брать в аренду вейкборды, гидрокостюмы, вёсельные лодки, катамараны, велосипеды и электросамокаты.

Второе место заняла инициатива по созданию АРТ-ПАРКа «Таинственный лес» Евгении Рожковской, получив поддержку 2 562 жителей.

Замыкает тройку лидеров проект по благоустройству старого кладбища Романа Арефьева - 2 414 голосов.

Проект-победитель запланирован к реализации уже в следующем году, а проекты-финалисты будут реализованы при наличии финансовой возможности городского бюджета.