В ямальских ЗАГСах сняли ограничение по количеству гостей на церемониях бракосочетания Фото: Ольга Крыльцова

Власти Ямала внесли послабление в режим повышенной готовности. В ямальских ЗАГСах снято ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях бракосочетания. Ранее число присутствующих не должно было превышать десяти человек.

Постановление уже пописал глава региона Дмитрий Артюхов, оно вступает в силу сегодня, 19 марта. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте правительства ЯНАО.

Также напоминаем, что режим повышенной готовности в регионе действует до 31 марта. Лицам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. В общественных местах гражданам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра.

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