Колл-центр Салехардской ОКБ меняет режим работы

Фото: Салехардская ОКБ

Колл-центр Салехардской окружной больницы меняет режим работы, нововведения вступят в силу уже с 1 апреля. Теперь звонки в будние дни принимаются с 7:30 до 19:48, а в выходные дни - с 7:30 до 14:00.

Вызвать врача на дом в рабочие дни можно с 7:30 до 18:00, а в выходные - с 8:00 до 14:00 часов.

Запись на прием к специалистам амбулаторно-поликлинического звена, а именно поликлиника для взрослых, детская поликлиника, стоматология и женская консультация осуществляется с 13:00 до 18:00 только в рабочие дни.

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