Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Салехардской ОКБ возобновили осмотры по выявлению онкологии. Выявить заболевания медикам помогает специальный скрининг. Напоминаем, что его начали использовать в регионе с 2019 года.

-На время неблагоприятной эпидобстановки проведение осмотров было приостановлено. Сегодня все исследования в рамках осмотра назначаются в плановом порядке, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Онкологический скрининг представляет комплекс дополнительных методов исследований, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний. Он проводится гражданам в возрасте от 40 лет, прошедших диспансеризацию. В рамках скрининга назначаются: компьютерная томография грудной клетки, эндоскопическая и ультразвуковая диагностика, исследования шейки матки и лабораторные исследования, направленные на выявление заболеваний кишечника. Направление на прохождение исследований выдается в отделении медицинской профилактики Центра здоровья.

В общей сложности с начала 2019 года 1 260 жителей Салехарда прошли полное обследование на выявление онкозаболеваний, из которых 78 были направлены к онкологу с подозрением на патологию. У шести человек онкология была выявлена впервые.