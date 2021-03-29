В Салехарде появится памятная доска хантыйскому писателю Роману Ругину

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершилось общественное голосование, по результатам которого в городе установят памятную доску-барельеф хантыйскому писателю Роману Ругину. Инициатором выступила жительница села Питляр Лидия Хартаганова.

На сегодняшний день, 29 марта, высказать свое мнение решили 272 человека, из них 247 оказались за установку, а 25 - против.

Отметим, что Роман Ругин - хантыйский писатель, журналист, преподаватель, а также создатель историко-культурного и научно-популярного журнала «Ямальский меридиан». Среди его наград: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, звание «Заслуженный работник культуры РФ» и прочее.