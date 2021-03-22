В Салехарде предлагают установить памятную доску хантыйскому писателю Роману Ругину

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде предлагают установить памятную доску-барельеф хантыйскому писателю Роману Ругину. Инициатором выступила жительница села Питляр Лидия Хартаганова.

В связи с этим на официальной странице администрации города в соцсети Вконтакте стартовало голосование, которое продлится до 28 марта. Жителям предлагают только два варианта: «Да» или «Нет».

На сегодняшний день, 22 марта, проголосовали 48 человек, из них 35 выразили одобрение, а 13 - оказались против.

Отметим, что Роман Ругин - хантыйский писатель, журналист, преподаватель, а также создатель историко-культурного и научно-популярного журнала «Ямальский меридиан». Среди его наград: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, звание «Заслуженный работник культуры РФ» и прочее.