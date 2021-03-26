Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

В Ямальском районе отремонтируют 45 многоквартирных домов, из них 23 - в Яр-Сале, 8 - в Сеяхе и Панаевске, 5 - в Новом Порту и 1 - в Салемале. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Кугаевский в своих соцсетях.

- Планируем отремонтировать системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Сделать ремонт фундаментов, фасадов, осветить придомовые территории. Где это необходимо, будем менять оконные блоки, утеплять пол. Все ремонтные работы уже просчитаны, они будут завершены до конца лета, - сообщил подробности Андрей Кугаевский.

Принимать новый ремонт будут сами жильцы вместе с главами сельских поселений, а также специалистами управления ЖКХ и энергетики администрации района.

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