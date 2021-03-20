В Ямальском районе строят общежития для педагогов

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский рассказал, что ждет жителей старых домов в ближайшие годы.

- Уже в этом году в Панаевске 21 семья отпразднует новоселье, еще 30 квартир в капитальном исполнении будут готовы в Мысе Каменном в 2022 году, еще 25 квартир в декабре 2022 года сдадим в Салемале. Продолжаем строительство двух жилых домов в Яр-Сале на улицах Мира и Худи Сэроко, после их сдачи почти 70 семей отпразднуют новоселье, - сообщил глава муниципалитета.

Также он добавил, что в районном центре строится специализированное общежитие для педагогов. Туда переселят учителей из служебного жилья, которое стало непригодным. Кроме того, еще одно общежитие на 42 квартиры планируют сдать в Новом Порту. Эти объекты возводятся в рамках национального проекта.

- Чтобы специалисты бюджетной сферы, участвующие в программах, смогли улучшить свои жилищные условия, в Яр-Сале, на улице Федорова, возводится жилой дом, - отметил Андрей Кугаевский.