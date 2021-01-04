Ямальские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.По данным следствия, в городе Губкинский в ночь с 31 октября на 1 ноября 2020 года между хозяином квартиры и его постояльцем на почве распития спиртных напитков произошел конфликт. Гость жестоко избил приютившего его мужчину.– Соседи, услышав шум драки, вызвали сотрудников полиции. Потерпевшего доставили в больницу, где он, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался через несколько дней, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ЯНАО.В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.