Главное дорожное предприятие Салехарда задолжало сотрудникам более 7 миллионов Фото: Вера Зенина

Салехардская прокуратура помогла работникам АО «Салехарддорстрой» получить задолженность по зарплате.

Оказалось, что предприятие не выплатило 172 сотрудникам зарплату за февраль - более 7,7 миллиона рублей. Кроме того, некоторые работники не получали денег за январь.

В связи с этим прокурор внес директору организации представление об устранении нарушений, которое было незамедлительно рассмотрено.

- В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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