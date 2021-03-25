Главное дорожное предприятие Салехарда задолжало сотрудникам более 7 миллионов
Фото: Вера Зенина
Салехардская прокуратура помогла работникам АО «Салехарддорстрой» получить задолженность по зарплате.
Оказалось, что предприятие не выплатило 172 сотрудникам зарплату за февраль - более 7,7 миллиона рублей. Кроме того, некоторые работники не получали денег за январь.
В связи с этим прокурор внес директору организации представление об устранении нарушений, которое было незамедлительно рассмотрено.
- В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме, - рассказали в пресс-службе ведомства.
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