В Салехарде появились высокие контейнерные площадки для сбора мусора

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде запустили пилотный проект, который призван усовершенствовать контейнерные площадки для сбора отходов. Теперь они - высокие и закрытые, хорошо защищают баки от ветра, предотвращая разброс мусора.

- Современные контейнерные площадки установлены в микрорайоне Удача. Вторую конструкцию поставят в ближайшее время в ДНТ «Север», - рассказал директор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.

Также напоминаем, что недавно в городе установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Пока их всего десять, они находятся в общественных местах и крупных микрорайонах города. К лету их число возрастет до 40. Инициатива принадлежит активистам общественного движения «Зеленая Арктика».