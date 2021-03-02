В Салехарде установили контейнеры для раздельного сбора мусора

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде началась реализация проекта по раздельному сбору мусора. Первые десять контейнеров уже установили в общественных местах и крупных микрорайонах города.

Инициатива принадлежит активистам общественного движения «Зеленая Арктика». Совместно с Арктическим центром добровольчества ЯНАО волонтеры ежемесячно проводили в Салехарде сбор пластика, макулатуры и оргтехники. За девять месяцев горожане отдали почти 700 килограмм отходов. Теперь у местных жителей появилась возможность утилизировать пластик и алюминий, не дожидаясь экоакций.

Обслуживанием площадок для сбора мусора и его отправкой на переработку займется компания «Люминофор. Ее директор Андрей Рыбалов поделился планами на будущее.

-Пока мы установили первые десять контейнеров. Ближе к лету планируем оборудовать в Салехарде еще 40 площадок. Главное сейчас - сформировать среди горожан культуру раздельного сбора, - сообщил мужчина.

Напоминаем, что с 1 января 2019 года в России проходит реформа системы обращения с отходами, которая предусматривает организацию раздельного сбора мусора.