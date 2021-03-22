Ямальские активисты ОНФ привезли продукты жильцам сгоревшего дома по ул. Чапаева

Фото: ОНФ на Ямале

Ямальские активисты ОНФ оказали помощь жильцам сгоревшего дома по ул. Чапаева, 16. Сейчас люди находятся в гостиницах «Юлана» и «Обь» - они остались без крыши над головой и необходимых вещей.

В связи с этим общественники решили поддержать одну из семей, подарив коробку с продуктами и медицинскими масками. Посылку удалось собрать благодаря акции «Мы Вместе». Напоминаем, что ее суть заключается в следующем: северяне покупают продукты и кладут их в благотворительную тележку, стоящую в магазине.

- Нуждающимся может оказаться абсолютно любой человек, мы должны это понимать и помогать, чем только возможно. Мы решили поддержать семью в это трудное время необходимыми продуктами питания. Привезли масло, макароны, консервы, молоко, тушенку и крупы, - рассказал член регионального штаба ОНФ на Ямале Иван Новицкий.

В итоге семья поблагодарила общественников и радушно приняла помощь.