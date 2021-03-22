Жителям Муравленко предлагают выбрать один из трех проектов по благоустройству

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсетях

Жители Муравленко готовятся выбирать объекты благоустройства, запланированные к реализации в следующем году. Чтобы люди сделали правильный выбор, в городе организованы специальные площадки, на которых рассказывают о дизайн-проектах.

Всего их три: Сквер Победы, зона отдыха в районе школы №5 и мечети, а также детская игровая площадка на ул. Строителей, 3.

- У каждого проекта свое предназначение и этапы реализации. Если, к примеру, в Сквере Победы мы обустроили Аллею Славы, то зону отдыха в Солнечном микрорайоне начнем создавать с нуля.

Игровая площадка в по ул. Строителей - это просьба жителей города, ставшая наказом для депутатов городской Думы, - рассказала глава города Елена Молдован.

Электронное голосование начнется 26 апреля на портале 89.gorodsreda.ru, а завершится 30 мая.