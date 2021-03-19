В Салехарде снесут 14 домов, признанных ветхими или аварийными

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде планируют расселить четыре тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

- Уважаемые салехардцы, в этом году планируем ликвидировать четыре тысячи квадратных метров аварийного и ветхого жилья. Это одна из ступеней в реализации задачи, поставленной губернатором нашего округа Дмитрием Артюховым, о переселении граждан до 2025 года, - сообщил градоначальник.

Так, под снос пойдут 14 домов: ул. Б. Кнунянца, 48; ул. Восход, 5; ул. Гагарина, 11; ул. Кооперативная, 19; ул. Павлова, 8; ул. Пермякова, 2; ул. Полярная, 4; ул. Пушкина, 17; ул. Республики, 131; ул. Северная, 8 и 31; ул. Чкалова, 15; ул. Мира, 12 и 27.

Также глава города добавил, что почти 50 домов, признанных аварийными, ожидает ремонт.

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