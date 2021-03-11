В Салехарде отремонтируют восемь капитальных домов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде собираются отремонтировать восемь капитальных домов.

Так, в зданиях по ул. Чубынина, 12, ул. им. Василия Подшибякина, 17, ул. Комсомольская, 17 и ул. Зои Космодемьянской, 56 отремонтируют системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

Также ремонт фасада и фундамента будет проведен по ул. Чубынина, 12 и ул. имени Василия Подшибякина.

В домах по ул. Зои Космодемьянской, 33 и Зои Космодемьянской, 35 приведут в порядок системы водоснабжения и водоотведения и отремонтируют фасад.

Планируется ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, а также ремонт фасада жилого дома по ул. Зои Космодемьянской, 39 и ул. Республики, 49.

Подрядную организацию, которая будет проводить ремонт капитальных домов, определят до 1 мая.

Кроме того, на недавнем заседании Городской Думы принято решение о выделении средств по софинансированию из городского бюджета на проведение капитального ремонта девяти деревянных домов.