В Надыме осудят директора строительной фирмы, который тратил зарплату сотрудников на личные цели
Фото: Ольга Крыльцова
В Надыме завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ЯмалСтройТехнология». Он обвиняется в том, что долгое время не выплачивал работникам зарплату, преследуя личную выгоду.
По данным следствия, мужчина задолжал 18 сотрудникам более 2,8 миллиона рублей, специально не выплачивая зарплату и социальные пособия целый год. Сэкономленные деньги он тратил на личные нужды, хотя имел возможность рассчитаться с работниками.
- В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложили арест, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
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