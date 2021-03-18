В Надыме осудят директора строительной фирмы, который тратил зарплату сотрудников на личные цели Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ЯмалСтройТехнология». Он обвиняется в том, что долгое время не выплачивал работникам зарплату, преследуя личную выгоду.

По данным следствия, мужчина задолжал 18 сотрудникам более 2,8 миллиона рублей, специально не выплачивая зарплату и социальные пособия целый год. Сэкономленные деньги он тратил на личные нужды, хотя имел возможность рассчитаться с работниками.

- В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложили арест, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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