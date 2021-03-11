В Новом Уренгое руководитель ЧОПа потратил зарплату сотрудника за два месяца Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Было установлено, что директор ООО ЧОП «Ягуар» задолжал своему работнику зарплату за два месяца и расчет при увольнении. Таким образом, общая сумма долга составила 132 тысячи рублей. Кроме того, данную сумму мужчина тратил по своему усмотрению, в том числе на хозяйственные нужды.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. В ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате была погашена.

Напоминаем, что это не единственный случай в городе, когда руководство ЧОПа задерживает зарплату сотрудникам. Так, ООО «АВАНГАРД» не выплатил работникам почти 450 тысяч рублей.