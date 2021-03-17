В селе Аксарка опасаются угрозы распространения бешенства из-за собаки, напавшей на людей

Фото: паблик "Подслушано в Аксарке"

В селе Аксарка продолжаются поиски хозяина собаки, которая покусала девятерых человек. Об этом сообщили на заседании рабочей группы, созданной в администрации Приуральского района в связи с подозрением на бешенство животного.

- Поиски владельца продолжаются. Но сейчас очень важно не упустить время - угроза распространения бешенства в районном центре вполне реальна. Биоматериалы животного направлены на экспертизу в Москву, но мы полагаем, что диагноз, поставленный ямальскими ветеринарами после визуального осмотра собаки, будет подтвержден лабораторно, - рассказал заместитель главы администрации Приуральского района Андрей Шоля.

Как сообщили в Аксарковской ЦРБ, восемь пострадавших привили от бешенства. Сейчас медики продолжают следить за их состоянием.

Также в районной администрации подготовлен комплекс экстренных мер по предупреждению распространения бешенства. В связи с этим жителям Аксарки рекомендуется воздержаться от контактов с животными, а о фактах нападения собак или случаях их агрессивного поведения стоит незамедлительно сообщать по телефону ЕДДС - 112.

- Если есть возможность, сфотографируйте агрессивное животное. Это значительно облегчит поиск хозяина и привлечение его к ответственности, - подчеркнули в администрации.

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