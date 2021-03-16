За порядком на дорогах Ямала следят «Орланы»

В целях снижения числа аварий и для отслеживания работы спецтехники, отвечающей за уборку снега, дорожную сеть Ямала патрулируют беспилотники «Орлан-10». Очередной авиамониторинг провели в минувший вторник специалисты «Ямалспаса» совместно с ГИБДД и департаментом транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Проверка прошла на участках дороги Сургут – Салехард и зимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале.

– Запуск и управление беспилотным летательным аппаратом проводятся на основе полетного задания. Сегодня мы отрабатывали взаимодействие с ГИБДД и департаментом транспорта и дорожного хозяйства по мониторингу дорожных сетей, – отметил начальник отдела по применению беспилотных летательных аппаратов и робототехнических средств «Ямалспас» Алексей Дронов.

Как раз сейчас после неблагоприятных погодных условий на дороги Ямала вышла техника. Но, по словам представителя технического надзора дорожной дирекции ЯНАО Андрея Шишкина, уверенное покрытие сотовой связи есть не на всех участках, поэтому сведения системы ГЛОНАСС с информацией от подрядных организаций приходят не сразу.

– Беспилотная авиация позволяет оперативно в режиме онлайн получать данные, отслеживать работу техники и наличие сильных снежных заносов на дорогах, – подчеркнул он.

Напомним, что «Орлан-10» выполняет и функцию инспектора – фиксирует нарушения ПДД. В 2020 году такие патрулирования уже были проведены совместно с ГИБДД.

Мероприятия с применением беспилотной авиации планируется проводить регулярно.

СПРАВКА

Летательные аппараты дальнего действия «Орлан-10» патрулируют территорию Ямала по западной и юго-западной части округа. Основное направление работы беспилотников –проведение поисково-спасательных работ, обнаружение природных пожаров. В воздухе «Орлан-10» может находиться до 10 часов, средняя скорость беспилотника – 80-90 км/ч.

На вооружении спасателей три беспилотных летательных аппарата и восемь квадрокоптеров легкого класса.

Работа по развитию беспилотной системы видеомониторинга на Ямале будет продолжена. В этом году для покрытия восточной части региона будут приобретены еще два аппарата «Орлан-10».