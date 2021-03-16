Жители Салехарда могут выбрать места расположения теплых остановок

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде началось общественное голосование за места расположения теплых остановок. Свои предложения можно оставлять в группе Администрации Салехарда соцсети ВКонтакте.

Всего на выбор предложено восемь вариантов. Отдать свой голос можно только один раз до 22 марта. Все пожелания горожан учтут при итоговом формировании заявки на приобретение. Сами павильоны установят в городе до конца года.

Напоминаем, что к середине апреля в областной столице появятся еще четыре теплые остановки: по ул. Республики со стороны магазина «Перекресток», у второй школы на ул. Республики, на остановке «ОВД» по ул. Зои Космодемьянской и по улице Свердлова напротив здания администрации города.

Все новые павильоны оборудуют системой видеонаблюдения, подключенной к единой дежурно-диспетчерской службе города. Кроме того, камеры в уже стоящих теплых остановках также будет заведены на ЕДДС. Это случится до конца марта. Данная мера позволит оперативно реагировать на происшествия, которые, к слову, не такая уж и редкость.